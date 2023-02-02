МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии приняло постановление, уточняющее механизм регулирования цен в стране, сообщила пресс-служба Совета министров республики. Уровень безработицы в Белоруссии сократился за год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне роста цен в стране распорядился с 6 октября 2022 года ввести запрет на их повышение, пока не будет выработана система регулирования цен. Правительство Белоруссии 19 октября подписало постановление о новой системе регулирования цен, которое коснулось и белорусских, и импортных товаров. Премьер республики Роман Головченко говорил, что власти не намерены отказываться от системы госрегулирования цен, но не исключена ее модернизация. Решение позволило замедлить в стране инфляцию, которая в 2022 году составила 12,8%, что, однако, все равно выше запланированных властями 6%.

"Со 2 февраля вступят в силу изменения в постановление №713, основная цель которых – завершить работу по обеспечению функционирования полноценной системы регулирования цен", — говорится в сообщении пресс-службы в ее телеграм-канале.

Отмечается, что новым постановлением "расширен перечень случаев, не требующих согласования повышения отпускной цены, что позволит субъектам хозяйствования самостоятельно принимать решения по отпускным ценам в случаях отмены скидок (при условии, что применяемая в результате отмены скидки цена не будет превышать ранее согласованную), пересчета цены пропорционально весу (объему) товара". Также уточнена норма в отношении запрета товарообменных операций, в том числе в части установления изъятий для операций с физлицами в отношении отдельных товаров, а также по перечням, определенным областными исполкомами и Минским горисполкомом.

Согласно сообщению, уточнен и порядок включения отдельных расходов в цену, в частности, предусмотрена возможность увеличения цен на сумму доставки товаров. Изменения коснулись подходов к применению валютного курса при формировании отпускных цен импортером в зависимости от условий оплаты товаров.

"Детализирован перечень указываемой информации в товаросопроводительных документах конкретно для каждого звена товародвижения: производителя, импортера, оптовой и розничной торговли", — добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что, "учитывая особую социальную значимость обеспечения населения широким ассортиментом товаров, доступных для граждан с разным уровнем доходов, состояние потребительского рынка находится на особом контроле".

"В целях сохранения ценовой стабильности правительство продолжит принимать меры как ценового, так и экономического характера", — говорится в сообщении.