Спикер палаты представителей рассказал о "наиболее значимой угрозе" для США
Спикер палаты представителей Маккарти: госдолг - наиболее значимая угроза для США
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти назвал государственный долг наиболее значимой угрозой для страны.
Ранее Маккарти говорил, что в среду встретится с президентом Джо Байденом и рассчитывает обсудить с ним "ответственное повышение" потолка государственного долга.
"Самая большая угроза для Америки — это наш долг. Наш долг сейчас составляет 120% от ВВП, а это означает, что он превышает по объему нашу экономику. Это больше, чем когда-либо в американской истории", — сказал Маккарти по итогам встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом.
Конгрессмен добавил, что поступающие в государственную казну доходы сейчас также выше, чем когда-либо в истории.
"Таким образом, у нас большие доходы, просто существуют проблемы с расходами", — указал Маккарти, который недавно сменил на посту спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси.
В связи с исчерпанием долговых лимитов министерство финансов США ранее объявило о начале применения "экстраординарных мер" и предупредило, что дефолт возможен в начале июня.
https://1prime.ru/world/20230202/839661862.html
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