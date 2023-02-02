МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти назвал государственный долг наиболее значимой угрозой для страны. Эксперты оценили рост госдолга России в 2022 году

Ранее Маккарти говорил, что в среду встретится с президентом Джо Байденом и рассчитывает обсудить с ним "ответственное повышение" потолка государственного долга.

"Самая большая угроза для Америки — это наш долг. Наш долг сейчас составляет 120% от ВВП, а это означает, что он превышает по объему нашу экономику. Это больше, чем когда-либо в американской истории", — сказал Маккарти по итогам встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом.

Конгрессмен добавил, что поступающие в государственную казну доходы сейчас также выше, чем когда-либо в истории.

"Таким образом, у нас большие доходы, просто существуют проблемы с расходами", — указал Маккарти, который недавно сменил на посту спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси.

В связи с исчерпанием долговых лимитов министерство финансов США ранее объявило о начале применения "экстраординарных мер" и предупредило, что дефолт возможен в начале июня.