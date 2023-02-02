МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Обсуждение Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и космическое сотрудничество — единственные направления, по которым все еще идет диалог с США, рассказал в эфире Первого канала посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Новый посол США приехала в Москву

Дипломат заявил: "А что у нас осталось с американцами? Ну, пожалуй, можно назвать сегодня сотрудничество в космосе и договор по сокращению стратегических и наступательных вооружений".

При этом он подчеркнул, что сотрудничество и в этих областях происходит "с изъянами".