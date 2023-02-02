Посол Антонов рассказал об оставшихся областях сотрудничества России и США
Посол Антонов: обсуждение ДСНВ и сотрудничество в космосе - единственные направления диалога с США
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Обсуждение Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и космическое сотрудничество — единственные направления, по которым все еще идет диалог с США, рассказал в эфире Первого канала посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат заявил: "А что у нас осталось с американцами? Ну, пожалуй, можно назвать сегодня сотрудничество в космосе и договор по сокращению стратегических и наступательных вооружений".
При этом он подчеркнул, что сотрудничество и в этих областях происходит "с изъянами".
https://1prime.ru/world/20230202/839662049.html
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