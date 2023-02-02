МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. У Украины остается незакрытой потребность в выделении еще 10 миллиардов долларов от других стран и международных организаций, заявила замминистра финансов Ольга Зыкова. Нацбанк Украины назвал объем внешнего финансирования в 2023 году

Как пишет со ссылкой на Зыкову украинское издание "Экономическая правда", в 2023 году, несмотря на "меры по уменьшению дефицита бюджета", потребность в международном финансировании остается составляет около 3 миллиардов долларов ежемесячно. По словам Зыковой, правительство Украины получило подтверждение о выделении 30 миллиардов долларов от Евросоюза и США.

"Впрочем, остается потребность еще в 10 миллиардов долларов. И здесь мы рассчитываем на помощь от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ", — цитирует издание Зыкову.

Ранее глава комитета по вопросам бюджета верховной рады Роксолана Подласа заявила, что правительство Украины рассчитывает в рамках заседания так называемого финансового "Рамштайна", которое ожидается в марте, договориться с партнерами о предоставлении 10 миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета страны. Глава национального банка Украины Андрей Пышный ранее заявил, что помощь международных партнеров и МВФ в этом году может превысить 38 миллиардов долларов и перекрыть дефицит госбюджета страны.