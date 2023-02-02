МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Рост потребительских цен в зоне евро составил 8,5% годовых по итогам января 2023 года, пишут "Ведомости" со ссылкой на предварительные данные Евростата. Инфляция во Франции выросла в январе до шести процентов

Отмечается, что указанный уровень соответствует уровням мая-июня 2022 года, когда инфляция достигала 8,1% и 8,6% соответственно. В октябре она подскочила до рекордных 10,6% годовых, после чего показатель снизился до 10,1% в ноябре, а затем до 9,2% в декабре.

В числе антилидеров по годовой инфляции остаются Латвия (21,6%), Эстония (18,8%) и Литва (18,4%).

Также высокие темпы инфляции наблюдаются в Словакии (14,9%), Хорватии (12,5%), Австрии (11,5%) и Италии (10,9%). Самые низкие темпы инфляции Евростат зафиксировал в Испании и Люксембурге (5,8% в обоих государствах), далее следуют Мальта (6,7%), Кипр (6,8%), Франция (7%) и Греция (7,2%). Данные по ФРГ еще не включены в расчеты службы.