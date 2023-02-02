АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Экономический форум "Европейский союз — Центральная Азия" пройдет в этом году в Алма-Ате, говорится в совместном заявлении главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Вице-премьер Казахстана оценил работу с Россией в рамках ЕЭК

В заявлении по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и ЕС стороны подтвердили стремление "к созданию прочной и перспективной основы для сотрудничества между ЕС и Центральной Азией, а также к укреплению регионального диалога в Центральной Азии, который является ключом к процветанию, стабильности и устойчивому развитию".

"В качестве следующего шага мы с нетерпением ждем проведение экономического форума "ЕС – Центральная Азия" в Алматы, Казахстан, в 2023 году", — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что за последние три десятилетия сторонам удалось построить прочное партнерство, основанное на взаимном уважении и доверии. Минторг Казахстана выступил с предложением закрыть торгпредство в России

"В нынешнем геополитическом контексте мы подтверждаем нашу твердую приверженность уставу ООН, международному праву и принципам суверенитета и территориальной целостности. Подчеркиваем важность поддержания мира и стабильности, а также разрешения споров дипломатическим путем", — отметили дипломаты.

Тлеуберди и Боррель также подчеркнули, что они "с уверенностью смотрят в будущее все более тесного и многогранного сотрудничества" Казахстана и ЕС. "Мы полны решимости продвигать его во благо людей Европейского союза и Казахстана, а также для большей региональной стабильности и процветания", — заключили они.