Британцев предупредили о рекордном за 20 лет росте счетов за воду
Water UK предупредила о росте счетов за водоснабжение в Британии на 7,5 процента с апреля
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Жителей Великобритании ждет максимальное почти за 20 лет подорожание услуг водоснабжения и водоотведения, пишет газета Times.
Представляющая интересы водопроводных предприятий ассоциация Water UK предупредила, что с 1 апреля средний размер счетов для домохозяйств в Англии и Уэльсе вырастет на 7,5 процента, до 448 фунтов в год. Среднее повышение составит 60 пенсов в неделю, таким образом темпы подорожания услуг будут ниже инфляции.
"Мы знаем, что любое повышение нежелательно, особенно в настоящее время", — приводятся в газете слова директора по вопросам политики Water UK Стюарта Колвилла, который пообещал, что британцы не столкнулся с отключением воды и требованием предоплаты.
Ранее СМИ сообщали, что водоснабжающие компании в Британии потеряли в 2021 году более триллиона литров воды из-за проблем с трубами.
https://1prime.ru/world/20230202/839666421.html
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