МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Жителей Великобритании ждет максимальное почти за 20 лет подорожание услуг водоснабжения и водоотведения, пишет газета Times. СМИ: британцы в ужасе из-за резкого роста стоимости жизни

Представляющая интересы водопроводных предприятий ассоциация Water UK предупредила, что с 1 апреля средний размер счетов для домохозяйств в Англии и Уэльсе вырастет на 7,5 процента, до 448 фунтов в год. Среднее повышение составит 60 пенсов в неделю, таким образом темпы подорожания услуг будут ниже инфляции.

"Мы знаем, что любое повышение нежелательно, особенно в настоящее время", — приводятся в газете слова директора по вопросам политики Water UK Стюарта Колвилла, который пообещал, что британцы не столкнулся с отключением воды и требованием предоплаты.

Ранее СМИ сообщали, что водоснабжающие компании в Британии потеряли в 2021 году более триллиона литров воды из-за проблем с трубами.