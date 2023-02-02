МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В планы Вашингтона входит подавление европейской экономики, этот процесс уже начался, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Европа начала осознавать, ради кого отказалась от российского газа

В четверг глава российского внешнеполитического ведомства дал интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости. Он заявил, что принимаемые в США законы по борьбе с инфляцией на самом деле нацелены на перенос производства в американские города. Европейские лидеры, в том числе Олаф Шольц и Эммануэль Макрон, уже начали беспокоиться по этому поводу, отметил министр.

По словам Лаврова, промышленность в ФРГ предпочитает работать там, где есть льготы, "а льготы эти однозначно дискриминационные".

Глава МИД РФ добавил, что подрыв промышленности в ЕС без сомнений входит в планы людей, уверенных в "исключительности" Соединенных Штатов.