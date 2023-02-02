Лавров рассказал о намерении США подавить европейскую экономику
Лавров заявил, что США уже начали процесс экономического подавления Европы
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В планы Вашингтона входит подавление европейской экономики, этот процесс уже начался, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В четверг глава российского внешнеполитического ведомства дал интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости. Он заявил, что принимаемые в США законы по борьбе с инфляцией на самом деле нацелены на перенос производства в американские города. Европейские лидеры, в том числе Олаф Шольц и Эммануэль Макрон, уже начали беспокоиться по этому поводу, отметил министр.
По словам Лаврова, промышленность в ФРГ предпочитает работать там, где есть льготы, "а льготы эти однозначно дискриминационные".
Глава МИД РФ добавил, что подрыв промышленности в ЕС без сомнений входит в планы людей, уверенных в "исключительности" Соединенных Штатов.
https://1prime.ru/world/20230202/839667792.html
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