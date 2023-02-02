МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Брюссель планирует завершить подготовку новых антироссийских санкций к 24 февраля, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова передает агентство Франс Пресс. Депутаты Европарламента примут резолюцию о 10 пакете санкций против России

"ЕС хочет, чтобы новые санкции против России были готовы к 24 февраля", — говорится в публикации.

В четверг 2 февраля чиновница прилетела в Киев в сопровождении группы еврокомиссаров для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества Украины и ЕС.

24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине. В связи с этим западные страны ввели масштабные ограничительные меры в отношении Москвы, которые затронули торговлю, финансы, энергетику, туризм, инвестиции.

Евросоюз принял в общей сложности девять пакетов санкций. Ранее источник в Брюсселе сообщил, что десятый пакет могут утвердить в феврале.