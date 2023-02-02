МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Потенциальная возможность банкротства Соединенных Штатов, которые уже не одно десятилетие "живут в долгах", на самом деле вовсе не выгодно ближайшему с точки зрения битвы экономик конкуренту — Китаю. Об этом в своей статье рассуждает обозреватель хорватского издания advance.hr Кристиан Юришич. Евросоюз хочет подготовить новые санкции против России к 24 февраля

По мнению журналиста, Китай, не хотел бы, чтобы США заявили о банкротстве, о гипотетической возможности которого автор статьи упоминал ранее, в случае, если американский минфин не поднимет "потолок" задолженности.

Ведь в противном случае удар получая все участники мировой экономики, а не только США.

Пекину было бы выгоднее, если вместо краха США произойдет постепенное ослабление доллара. Это дало бы КНР возможность избавиться от зависимости от этой валюты. Однако одномоментно заместить "гегемонию доллара" невозможно, на что указывает автор статьи.

Журналист также напомнил, что Америка остается крупнейшим экспортером китайских товаров и услуг. Не говоря уже о том, что огромное количество американских компаний успели в последние десятилетия открыть производства в Китае.

Юришич отметил, что США обьявят о банкротстве в случае, если "потолок" государственного долга страны не будет поднят. Он напомнил, что раньше линия потолка уже поднималась не один раз, не исключено, то и сейчас экономические власти США пойдут по тому же пути.