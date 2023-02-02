МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в телефонном разговоре с генсеком конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспан заявил, что Москва при продлении зерновой сделки будет учитывать результаты реализации "пакетных" договоренностей, сообщили в российском МИД. МИД отверг обвинения в затягивании инспекций судов по "зерновой сделке"

"С российской стороны также подчеркивался взаимоувязанный характер заключенных 22 июля 2022 года в Стамбуле "пакетных" договоренностей. Подтверждалось, что конкретные результаты по их реализации будут учитываться, в том числе при принятии решения о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия, срок действия которой истекает 18 марта", — говорится в сообщении ведомства о телефонном разговоре Вершинина и Гринспан в среду 1 февраля.

В беседе замглавы российского МИД подчеркнул, что восстановление доступа российского продовольствия и удобрений на мировые рынки отвечает задачам обеспечения глобальной продовольственной безопасности, снижения угроз голода и поддержки нуждающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки.