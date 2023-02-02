МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Россия в 2022 году снова удвоила объемы агроэкспорта в Алжир в стоимостном выражении, такую динамику во многом обусловила активизация поставок пшеницы, следует из материалов Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. "Агроэкспорт" сообщил о росте экспорта российского маргарина

"В 2022 году стоимостной объем российского экспорта продукции АПК в Алжир вырос в два раза по сравнению с 2021 годом. Таким образом, второй год подряд Россия удваивает выручку от поставок продовольствия в африканскую страну: в 2021 году относительно 2020 показатель увеличился в 2,3 раза. Динамику во многом обусловила активизация поставок российской пшеницы, в результате чего Алжир вошел в топ-5 покупателей отечественного злака по итогам 2022 года", — говорится в материалах.

Алжир в 2022 году, по предварительным данным ФТС, импортировал из РФ почти 1,3 миллиона тонн пшеницы (в 2021 году — лишь 330 тысячи тонн) — таким образом, и физический, и стоимостной объемы ее экспорта выросли в 3,9 раза.

РФ увеличила и поставки соевого масла: его в Алжир отгружено 191 тысяча тонн, на 25% больше объема 2021 года, тогда как экспортная выручка увеличилась на 45%. "Благодаря такому приросту Алжир второй год подряд сохраняет лидерство среди импортеров российского соевого масла: почти 30% зарубежных продаж приходится на эту страну. Также в минувшем году в Алжир поставлено четыре тысячи тонн подсолнечного и три тысячи тонн рапсового масла.

Также за минувший год в 2,8 раза выросли поставки в Алжир сушеного нута, до 9,4 тысячи тонн, в 10 раз – картофельных хлопьев и гранул — до 460 тонн и в 23 раза — проса, до 1,3 тысячи тонн.

По оценке "Агроэкспорта", Россия имеет возможность дальнейшего значительного увеличения продовольственной продукции в Алжир. Основными перспективными позициями являются растительные масла (соевое, подсолнечное), зерновые и зернобобовые (пшеница, кукуруза, ячмень), дрожжи и другая продукция АПК.

Кроме того, по данным "Агроэкспорта", Россия в 2022 году, в целом, увеличила долю аграрного экспорта в дружественные страны — до 82% с 72% в 2021 году, объемы будут расти и дальше.

"Несмотря на санкционное давление, в 2022 году российский экспорт продукции АПК продемонстрировал значительный рост. В том числе это произошло за счет трансформации товарных потоков в пользу дружественных стран: если в 2021 году на них приходилось 72% общего объема аграрного экспорта, то в 2022 – 82%", — говорится в сообщении со ссылкой на слова начальника управления аналитики внешних рынков и экспортного потенциала Дмитрия Горина.

Кроме того, в структуре российского экспорта увеличивалась доля продукции среднего и верхнего переделов, а также появились новые рынки сбыта — например, за 2022 год было открыто 19 стран по 49 видам продукции. "Исходя из текущих трендов, в 2023 году мы не ожидаем снижения российского экспорта. Емкость рынков дружественных стран – более 730 миллиардов долларов, и необходимо искать новые ниши и направления", – подчеркнул Горин.

Россия в 2022 году, несмотря на санкции, нарастила продовольственный экспорт в дружественные страны на четверть, ожидается, что поставки будут расти и в наступившем году, сообщала в интервью РИА Новости в начале января вице-премьер Виктория Абрамченко.

Согласно озвученным в четверг данным Минсельхоза, Россия в 2022 году увеличила поставки продовольствия за рубеж на 12% в денежном выражении, всего на экспорт направлено более 70 миллионов тонн продукции.