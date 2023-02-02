"Агроэкспорт" сообщил, что Россия в 2022 году удвоила объемы экспорта в Алжир
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Россия в 2022 году снова удвоила объемы агроэкспорта в Алжир в стоимостном выражении, такую динамику во многом обусловила активизация поставок пшеницы, следует из материалов Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе.
"В 2022 году стоимостной объем российского экспорта продукции АПК в Алжир вырос в два раза по сравнению с 2021 годом. Таким образом, второй год подряд Россия удваивает выручку от поставок продовольствия в африканскую страну: в 2021 году относительно 2020 показатель увеличился в 2,3 раза. Динамику во многом обусловила активизация поставок российской пшеницы, в результате чего Алжир вошел в топ-5 покупателей отечественного злака по итогам 2022 года", — говорится в материалах.
Алжир в 2022 году, по предварительным данным ФТС, импортировал из РФ почти 1,3 миллиона тонн пшеницы (в 2021 году — лишь 330 тысячи тонн) — таким образом, и физический, и стоимостной объемы ее экспорта выросли в 3,9 раза.
РФ увеличила и поставки соевого масла: его в Алжир отгружено 191 тысяча тонн, на 25% больше объема 2021 года, тогда как экспортная выручка увеличилась на 45%. "Благодаря такому приросту Алжир второй год подряд сохраняет лидерство среди импортеров российского соевого масла: почти 30% зарубежных продаж приходится на эту страну. Также в минувшем году в Алжир поставлено четыре тысячи тонн подсолнечного и три тысячи тонн рапсового масла.
Также за минувший год в 2,8 раза выросли поставки в Алжир сушеного нута, до 9,4 тысячи тонн, в 10 раз – картофельных хлопьев и гранул — до 460 тонн и в 23 раза — проса, до 1,3 тысячи тонн.
По оценке "Агроэкспорта", Россия имеет возможность дальнейшего значительного увеличения продовольственной продукции в Алжир. Основными перспективными позициями являются растительные масла (соевое, подсолнечное), зерновые и зернобобовые (пшеница, кукуруза, ячмень), дрожжи и другая продукция АПК.
Кроме того, по данным "Агроэкспорта", Россия в 2022 году, в целом, увеличила долю аграрного экспорта в дружественные страны — до 82% с 72% в 2021 году, объемы будут расти и дальше.
"Несмотря на санкционное давление, в 2022 году российский экспорт продукции АПК продемонстрировал значительный рост. В том числе это произошло за счет трансформации товарных потоков в пользу дружественных стран: если в 2021 году на них приходилось 72% общего объема аграрного экспорта, то в 2022 – 82%", — говорится в сообщении со ссылкой на слова начальника управления аналитики внешних рынков и экспортного потенциала Дмитрия Горина.
Кроме того, в структуре российского экспорта увеличивалась доля продукции среднего и верхнего переделов, а также появились новые рынки сбыта — например, за 2022 год было открыто 19 стран по 49 видам продукции. "Исходя из текущих трендов, в 2023 году мы не ожидаем снижения российского экспорта. Емкость рынков дружественных стран – более 730 миллиардов долларов, и необходимо искать новые ниши и направления", – подчеркнул Горин.
Россия в 2022 году, несмотря на санкции, нарастила продовольственный экспорт в дружественные страны на четверть, ожидается, что поставки будут расти и в наступившем году, сообщала в интервью РИА Новости в начале января вице-премьер Виктория Абрамченко.
Согласно озвученным в четверг данным Минсельхоза, Россия в 2022 году увеличила поставки продовольствия за рубеж на 12% в денежном выражении, всего на экспорт направлено более 70 миллионов тонн продукции.
https://1prime.ru/world/20230202/839674929.html