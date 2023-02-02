БЕРЛИН, 2 фев — ПРАЙМ. Немецкий экспорт в Россию в декабре 2022 года упал на 59,8% по сравнению с показателем на декабрь предыдущего года, до 0,9 миллиарда евро, сообщило статистическое ведомство Германии Destatis. Россия увеличила экспорт продовольствия в 2022 году

"Экспорт в Российскую Федерацию в декабре 2022 года снизился на 16,7% до 0,9 миллиарда евро по сравнению с ноябрем 2022 года… и сократился на 59,8% (в декабре 2022 года) по сравнению с декабрем 2021 года", — говорится в сообщении.

При этом импорт из России в Германию, напротив, незначительно увеличился — на 0,1%, до 1,6 миллиарда евро в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 года.