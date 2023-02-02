МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Товарооборот России с государствами Организации исламского сотрудничества за последние три года увеличился на 26,6%, таким образом, база для качественного роста создана, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Мишустин рассказал о рекордном товарообороте с Арменией

Он провел первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению форума "Россия — Исламский мир: KazanForum", который состоится в мае этого года.

"Россия продолжает наращивать диалог с мусульманскими странами, укреплять наши экономические и дружеские связи… Мы видим поддержку со стороны исламских государств, их глубокое понимание нашей позиции и открытость к конструктивному взаимодействию… База для качественного роста уже создана: за последние три года товарооборот России с государствами Организации исламского сотрудничества увеличился на 26,6%", — приводятся слова Хуснуллина на сайте кабмина.

Ранее в январе президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum". В этом году он пройдет 18-19 мая в Казани.