МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу примет участие в расширенном заседании Евразийского межправительственного совета и посетит ежегодный международный форум по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности" в Алма-Ате. Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по кредитам в рубли

Digital Almaty-2023 — это крупнейшее Tech-мероприятие в в Алма-Ате с участием представителей бизнеса, международных экспертов, IT-сообщества, государственных органов и СМИ. Форум проводится ежегодно с 2018 года и является важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов цифровой повестки, в том числе в рамках ЕАЭС.

Накануне глава российского кабмина уже обсудил актуальные вопросы взаимодействия на пространстве ЕАЭС в узком формате и провел двусторонние встречи с премьером Армении Николом Пашиняном, премьером Белоруссии Романом Головченко и премьером Казахстана Алиханом Смаиловым.

Участники заседания межправсовета в Алма-Ате среди прочих вопросов намерены обсудить укрепление экономической стабильности союза, формирование единых рынков в рамках ЕАЭС, развитие отраслевых направлений сотрудничества.

Также будут рассмотрены вопросы обеспечения функционирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Запланировано утверждение Правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности).

Будет представлен доклад о макроэкономической ситуации в государствах союза в контексте выполнения задач по обеспечению устойчивого экономического развития.

В рамках развития цифровой повестки планируется рассмотреть ход работ по формированию интегрированной информационной системы (ИИС) ЕАЭС.

Участникам заседания также будет представлен отчет о реализации совместного проекта государств ЕАЭС по осуществлению ускоренных железнодорожных перевозок сельхозпродукции "Евразийский агроэкспресс" и возможности подключения к нему новых участников.

Особый акцент будет сделан на подготовке проектов новых соглашений в рамках союза – международного договора о формировании общего рынка газа и соглашения о регулировании алкогольного рынка.