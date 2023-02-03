МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам 2022 года сократил чистую прибыль на 21% по сравнению с предыдущим годом — до 59,972 миллиарда долларов, сообщается в релизе холдинга. ConocoPhillips в 2022 году увеличила прибыль в 2,3 раза

Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 4,56 доллара против 5,61 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась почти на 10% в годовом выражении — до 282,836 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Alphabet по итогам четвертого квартала упала в годовом выражении на 34% – до 13,624 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акции классов A, B и C составила 1,05 доллара против 1,53 доллара в аналогичном периоде 2021 года, прогнозировался показатель на уровне 1,18 доллара. Квартальная выручка Alphabet увеличилась на 1% — до 76,048 миллиарда долларов, но оказалась чуть ниже прогноза в 76,07 миллиарда.

"Мы находимся на важном пути, целями которого является перестроить нашу структуру для долговечности, а также построить финансово устойчивый, динамичный и растущий бизнес в Alphabet", — приводятся в релизе слова главы Alphabet и Google Сундара Пичаи (Sundar Pichai).

После закрытия основных торгов акции Alphabet дешевеют на 4,9%.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.