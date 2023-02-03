МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Производитель молочных продуктов Danone может продать часть активов в России, возможна схема обратного выкупа с сохранением до 25% в бизнесе и места в совете директоров, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Источники: продажа итальянского НПЗ "Лукойла" пройдет при госконтроле

В октябре сообщалось, что французская компания Danone планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ и может списать до 1 миллиарда евро.

"Danone включил опцион обратного выкупа в сделку по передаче контроля в российском бизнесе молочных продуктов и растительных напитков, рассказали два источника "Ъ", знакомых с обсуждением продажи. По словам одного из них, инвесторам предложено от 75%, Danone хочет сохранить долю и место в совете директоров российской компании после сделки. В Danone заявили, что не комментируют эту тему", — пишет издание.

Как уточняется в материале газеты, по итогам января-сентября 2022 года глобальная выручка Danone выросла на 14,9%, до 20,7 миллиарда евро, год к году, на бизнес молочных продуктов и растительных напитков в РФ пришлось около 5%.

"В сделку должны войти только российские марки Danone, среди которых "Простоквашино", "Растишка", "Тёма", — пишет издание. По предположению одного из собеседников газеты, первый этап отбора интересантов завершился. Среди потенциальных покупателей есть несколько инвестиционных фондов, конкретные имена не называются.