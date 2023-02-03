Английский телеканал сравнил ситуацию в экономиках России и Великобритании
Телеканал Channel 4: ситуация в экономике Британии хуже, чем у России, находящейся под санкциями
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Прогноз МВФ по экономике Великобритании на 2023 год оказался самым пессимистичным среди ведущих стран Запада и даже хуже, чем для России, которая находится под санкционным давлением, говорится в сюжете телеканала Channel 4.
Сообщается, что экономическая политика Великобритании "сейчас не совсем попадает в цель", а высокие счета за электричество и продукты питания осложняют жизнь граждан по всей стране.
В сюжете отмечается, что прогноз для экономики Великобритании на 2023 год хуже, чем для России из-за того, что в Соединенном Королевстве не хватает персонала, и вместе с тем растут ипотечные кредиты и налоги.
Согласно прогнозу МВФ, экономика Великобритании упадет более чем на полпроцента, а страна станет единственной ведущей державой, которой грозит рецессия.
При этом телеканал приводит высказывание теневого канцлера казначейства Рейчел Ривс: "Британия катится вниз, в то время как мир развивается. У нас дела хуже, чем у России, которая находится под санкциями".
https://1prime.ru/world/20230203/839677064.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.