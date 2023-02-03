МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток онлайн-ритейлера Amazon по итогам 2022 года составил 2,722 миллиарда доллара после прибыли в 33,364 миллиарда годом ранее, говорится в финансовой отчетности компании. Работники Amazon в Британии впервые выйдут на забастовку, пишут СМИ

Разводненный убыток на акцию составил 0,27 доллара после прибыли в 3,24 доллара по итогам предшествовавшего года. Выручка при этом выросла на 9,4% — до 513,983 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Amazon обвалилась более чем в 50 раз — до 278 миллионов долларов по сравнению с 14,3 миллиарда в 2021 году. Разводненная прибыль на акцию составила 0,03 доллара после 1,39 доллара годом ранее, аналитики прогнозировали показатель на уровне 0,17 доллара. Выручка компании выросла на 8,6%, до 149,204 миллиарда долларов при прогнозе в 145,64 миллиарда.

Компания также ожидает, что выручка по итогам текущего квартала вырастет на 4-8% в годовом выражении, до 121-126 миллиардов долларов, а операционная прибыль составит до 4 миллиардов.

Акции Amazon после закрытия основных торгов дешевеют чуть более чем на 5%.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.