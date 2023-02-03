МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. ЦАР нуждается в инвестициях в сельское хозяйство, энергетику, горнодобывающую промышленность, у России есть интерес к партнерству, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. Эрдоган рассказал о сотрудничестве Турции и России по поставкам зерна

"Председатель Национальной ассамблеи ЦАР Симплис Саранджи и другие представители государства неоднократно заявляли, что ЦАР нуждается в иностранных инвестициях, в том числе и российских. Здесь ждут крупных отечественных экономоператоров в сферах сельского хозяйства, энергетики, горнодобывающей промышленности и транспорта", — сказал посол.

Он отметил, что "с российской стороны интерес есть, однако философия долгосрочных вложений требует учета широкого спектра факторов".

"Сами центральноафриканские экономисты полагают, что в настоящее время объективно сложно реализовывать какие-либо задумки из-за наличия комплекса несправедливых санкций и ограничений, наложенных на нашу страну коллективным Западом. Речь идет о трудностях с межбанковскими расчетами, трансграничной логистикой и о многих других проблемах, хорошо знакомых экономистам", — пояснил посол.

Тем не менее Россия постоянно прилагает усилия для проработки возможностей сотрудничества с учетом потенциала сторон, обеспечения участия центральноафриканских официальных лиц и представителей делового сообщества в знаковых экономических мероприятиях, организуемых в России, добавил посол. Россия увеличила экспорт продовольствия в 2022 году

"Важное направление сотрудничества — поддержка ЦАР в преодолении гуманитарного кризиса. Так, в августе 2022 года ЦАР была оказана гуманитарная помощь. В Банги было доставлено 540 тонн желтого гороха в рамках ежегодных взносов России во Всемирную продовольственную программу ООН. Сейчас ожидается также поставка риса", — рассказал Бикантов.

Ранее председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи заявил РИА Новости, что Москве и Банги необходимо развивать экономическое сотрудничество, республике нужны инвестиции в реальный сектор экономики, страна готова сотрудничать с РФ в области экспорта ресурсов, сельского хозяйства, торговли.

Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости заявлял, что Банги обсуждает с Москвой сотрудничество в сферах энергетики, технологий и транспорта.

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