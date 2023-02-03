Глава Банка Японии предсказал значительный рост зарплат
Глава Банка Японии Курода ожидает роста зарплат благодаря улучшению ситуации в экономике
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил в пятницу, что он ожидает "довольно значительного" роста зарплат.
По его словам, этому будет способствовать улучшение ситуации в экономике и рост дефицита на рынке труда.
Однако Курода также сказал в парламенте, что центральный банк должен придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики, чтобы поддержать экономику и создать ситуацию, при которой компании смогут повышать зарплаты.
https://1prime.ru/world/20230203/839678804.html
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