МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил в пятницу, что он ожидает "довольно значительного" роста зарплат. Японцев предупредили о подорожании более пяти тысяч товаров

По его словам, этому будет способствовать улучшение ситуации в экономике и рост дефицита на рынке труда.

Однако Курода также сказал в парламенте, что центральный банк должен придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики, чтобы поддержать экономику и создать ситуацию, при которой компании смогут повышать зарплаты.