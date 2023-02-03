ПЕКИН, 3 фев — ПРАЙМ. Работа Всемирной торговой организации и назначения персонала на те или иные посты нередко "зависают" из-за конкуренции США с Китаем, слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об этом чрезвычайно точные, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь. Лавров заявил о снижении Китаем зависимости от западных финмеханизмов

Ранее Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что США в рамках противостояния с Китаем блокируют работу органов по урегулированию споров в рамках ВТО.

"Институциональная дисфункция в ВТО, которая является важной составляющей системы глобального управления, существует уже достаточно давно, за этим стоит глубокое недовольство крупных стран сложившейся структурой мировой торговли и стремление изменить статус-кво", — заявил Цзя Минь.

Он отметил, что назначение основного персонала ВТО уже давно отражает влияние крупных держав на систему торговли, и для США лучший способ вмешательства в дела ВТО — это надолго парализовать руководство организации.

"И это начало происходить не только сейчас, подход администрации Дональда Трампа к международным организациям был беспрецедентен для истории США, однако это не значит, что это не повторится, и нередко назначения и деятельность ВТО "зависают" из-за конкуренции между Китаем и США. Поэтому наблюдение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова чрезвычайно точно", — сказал эксперт.