ПЕКИН, 3 фев — ПРАЙМ. В текущей ситуации потребности Китая и США в стабилизации общемировой финансово-экономической ситуации совпадают, но в долгосрочной перспективе конкуренция Пекина и Вашингтона неизбежно приведет к уменьшению доллара в мировой финансовой системе и разделению валют, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь. В Китае пожаловались на "зависающую" работу ВТО

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что Китай уже начал снижать зависимость от западных финансовых механизмов, по его словам, Пекину потребуется время, чтобы создать параллельные инструменты, механизмы, которые будут защищать его от произвола Соединенных Штатов как главного распорядителя мировой валюты, финансово-торговой системы на данном этапе.

"Текущий год станет крайне тяжелым и напряженным моментом для мирового финансового рынка, США сталкиваются с риском дефолта и экономической рецессии, а перед Китаем стоит важная задача по поддержанию финансовой стабильности, предотвращению рисков и стимулированию экономики после преодоления проблем, связанных с пандемией коронавирусной инфекции", — заявил Цзя Минь.

По его словам, "и у Китая, и у США есть реальные неотложные потребности в стабилизации общемировой финансово-экономической ситуации, думаю, это будет основной тенденцией на мировом финансовом рынке в 2023 году".

"Но в долгосрочной перспективе конкуренция между Китаем и США неизбежно приведет к постепенному разделению финансов и валюты", — указал он. СМИ раскрыло, чем обернется для Китая банкротство США

Вместе с тем эксперт добавил, что такая тенденция, как массовая скупка казначейских облигаций США и допущение доминирования иностранного капитала в некоторых отраслях промышленности Китая, давно пошла на убыль, при этом обе стороны независимо ведут реорганизацию своей промышленной политики, и зависимость Китая от мировой финансовой системы, в которой доминирует доллар, также будет уменьшаться.

"Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отметил, что Китай в течение определенного периода времени продолжит держать западные валюты, особенно государственный долг в долларах, и это не зависит от политических факторов, необходимо учитывать реальные экономические интересы и глобальные риски", — добавил Цзя Минь.