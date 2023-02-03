МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Банку Англии важно не повышать ставки чрезмерно, заявил в пятницу главный экономист регулятора Хью Пилл. Банк Англии повысил учетную ставку до четырех процентов

Он отметил, что ставки уже были существенно повышены, а воздействие этого повышения на экономику еще не проявилось в полной мере.

"Также важно защититься от возможности сделать слишком много", — сказал Пилл в интервью Times Radio.

В четверг Банк Англии повысил ключевую ставку до 4%, что стало ее максимальным уровнем с 2008 года. Банк также просигнализировал, что начавшийся в декабре 2021 года цикл ужесточения политики приближается к завершению.