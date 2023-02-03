Банк Англии призвали воздержаться от "чрезмерного" повышения ставок
Главный экономист Банка Англии Пилл призвал не допустить чрезменрного повышения ставок
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ.Банку Англии важно не повышать ставки чрезмерно, заявил в пятницу главный экономист регулятора Хью Пилл.
Он отметил, что ставки уже были существенно повышены, а воздействие этого повышения на экономику еще не проявилось в полной мере.
"Также важно защититься от возможности сделать слишком много", — сказал Пилл в интервью Times Radio.
В четверг Банк Англии повысил ключевую ставку до 4%, что стало ее максимальным уровнем с 2008 года. Банк также просигнализировал, что начавшийся в декабре 2021 года цикл ужесточения политики приближается к завершению.
https://1prime.ru/world/20230203/839681413.html
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