МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в январе вырос до 50,3 пункта с 49,3 пункта в декабре, говорится в сообщении S&P Global. Евростат отчитался об инфляции в Европе

Предварительная оценка предполагала показатель на уровне 50,2 пункта.

При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, вырос до 50,8 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Здесь также пересмотр вверх на 0,1 п.п. — по предварительной оценке показатель должен был составить 50,7 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, вырос до 49,9 пункта с декабрьского уровня в 49 пунктов. PMI сферы услуг Германии увеличился до 50,7 пункта с 49,2 пункта в декабре. Предварительные показатели были на уровне 49,7 и 50,4 пункта соответственно. Лавров рассказал о намерении США подавить европейскую экономику

Композитный индекс деловой активности во Франции, по окончательной оценке, остался на уровне декабря в 49,1 пункта. А PMI страны в сфере услуг уменьшился до 49,4 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка демонстрировала показатели на уровне 49 и 49,2 пункта соответственно.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.