МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Уровень безработицы на Украине в течение 2023 года будет оставаться на высоком уровне и составит около 26%, сообщает в пятницу Национальный банк Украины (НБУ). Медведев предрек Украине печальную судьбу

"В течение 2023 года безработица будет оставаться на высоком уровне – около 26%", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

По прогнозам Нацбанка, в дальнейшем уровень безработицы будет снижаться благодаря расширению спроса на рабочую силу на фоне оживления экономической активности. "Ожидается, что в 2024 году уровень безработицы уменьшится до 20%, а в 2025 году – до 17,6%", — подчеркнули в регуляторе.

В то же время, по данным Нацбанка, зарплаты будут расти медленно из-за значительной инфляции: в 2023 году – на 3,3%, а в последующие два года — еще на 6,5% и 4,3% соответственно.