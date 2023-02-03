Bloomberg: США настаивают, чтобы Турция прекратила экспорт некоторых товаров в Россию
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Вашингтон хочет, чтобы Анкара прекратила экспорт товаров в Россию, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Так, по мнению американской стороны, Турция помогает Москве в украинском конфликте.
"США сказали Турции остановить поток товаров в Россию", — отмечается в тексте публикации.
Такое предупреждение американские официальные лица сделали турецким коллегам на прошедшей на этой неделе встрече. Отмечается, что замминистра финансов США Брайан Нельсон в четверг и пятницу обсудил опасения Вашингтона из-за роста экспорта в Россию, в том числе и товаров из США. Источники агентства сообщили, что с марта по октябрь 2022 года десятки турецких экспортеров направили в Россию товаров на сумму около 800 миллионов долларов.
За год, как пишет Bloomberg, это уже третий высокопоставленный американский чиновник, совершивший визит в Анкару, тем самым усилив давление на Анкару, чтобы заставить ее соблюдать американские санкции. Источники добавили, что в ближайшее время представители США и ЕС приедут в Турцию, чтобы обсудить тему антироссийских ограничений.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее отмечал, что Турция не подключается к санкциям против России, так как это больше нанесет вред Анкаре, чем Москве.
https://1prime.ru/world/20230203/839685969.html