МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Вашингтон хочет, чтобы Анкара прекратила экспорт товаров в Россию, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, по мнению американской стороны, Турция помогает Москве в украинском конфликте. В Китае пожаловались на "зависающую" работу ВТО

"США сказали Турции остановить поток товаров в Россию", — отмечается в тексте публикации.

Такое предупреждение американские официальные лица сделали турецким коллегам на прошедшей на этой неделе встрече. Отмечается, что замминистра финансов США Брайан Нельсон в четверг и пятницу обсудил опасения Вашингтона из-за роста экспорта в Россию, в том числе и товаров из США. Источники агентства сообщили, что с марта по октябрь 2022 года десятки турецких экспортеров направили в Россию товаров на сумму около 800 миллионов долларов. Белоусов призвал регионы наращивать несырьевой экспорт

За год, как пишет Bloomberg, это уже третий высокопоставленный американский чиновник, совершивший визит в Анкару, тем самым усилив давление на Анкару, чтобы заставить ее соблюдать американские санкции. Источники добавили, что в ближайшее время представители США и ЕС приедут в Турцию, чтобы обсудить тему антироссийских ограничений.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее отмечал, что Турция не подключается к санкциям против России, так как это больше нанесет вред Анкаре, чем Москве.