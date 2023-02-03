МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Государственный долг Ирландии на душу населения стал в 2022 году одним из самых высоких в мире на фоне инфляции и роста стоимости жизни, сообщило в пятницу министерство финансов страны.

"В конце прошлого года государственный долг составлял, по оценкам, 226 миллионов евро… Ирландия имеет одно из самых высоких значений долгового бремени в мире в размере немного выше 44 тысяч евро на человека", — говорится в отчете ведомства по госдолгу за 2022 год.

Как отмечается в документе, сфера государственных финансов подвержена "шоку", который ударил по экономике, в частности, в результате эскалации конфликта на Украине и связанного с этим резкого роста цен на энергию.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.