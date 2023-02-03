БРЮССЕЛЬ, 3 фев — ПРАЙМ. Евросоюз продолжит в нынешнем году допускать на свой рынок украинские товары без пошлин, как это было и в прошлом году, сказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве, которая была показана на сайте ЕК. В Польше хотят купить газ и уголь на российские активы

"Мы продолжим программу беспошлинного доступа на рынок, то есть, украинские товары смогут поступать беспошлинно в Евросоюз", — сообщила она.

"Так это было в прошлом году, так это будет и в этом году", — пояснила глава ЕК.