ЕС продолжит допускать на свой рынок украинские товары без пошлин
Евросоюз продолжит в 2023 году допускать на свой рынок украинские товары без пошлин
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев — ПРАЙМ. Евросоюз продолжит в нынешнем году допускать на свой рынок украинские товары без пошлин, как это было и в прошлом году, сказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве, которая была показана на сайте ЕК.
"Мы продолжим программу беспошлинного доступа на рынок, то есть, украинские товары смогут поступать беспошлинно в Евросоюз", — сообщила она.
"Так это было в прошлом году, так это будет и в этом году", — пояснила глава ЕК.
https://1prime.ru/world/20230203/839688030.html
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