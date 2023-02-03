Глава ЕК пригрозила России новым "массивным санкционным пакетом" на десять миллиардов евро
БРЮССЕЛЬ, 3 фев — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила России новым "массивным" пакетом санкций, объем которых, по ее утверждению, составит 10 миллиардов евро.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
"Готовится 10-й пакет санкций против России, мы хотим, чтобы он вступил в силу до 24 февраля. Его объем составит порядка 10 миллиардов евро, это очередной массивный пакет", — сообщила Фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС-Украина, который прошел в пятницу в Киеве.
По ее словам, "план" ЕС заключается в том, чтобы в новом пакете "сконцентрироваться на технологиях", которые, как уверяет глава ЕК, не должны быть доступны России. Она пояснила, что речь идет о том, чтобы добиться "нулевой доступности" для РФ "некоторых компонентов, которые были обнаружены в российских беспилотниках".
Фон дер Ляйен добавила, что в 10-й пакет войдут также пункты для препятствования обхода санкций.
https://1prime.ru/world/20230203/839688263.html