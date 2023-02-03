МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Постпреды ЕС согласовали потолок цен на нефтепродукты из России, потолок будет установлен на уровне в 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов за баррель на торгующиеся со скидкой.

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"Постпреды ЕС сегодня одобрили потолки цен на нефтепродукты перед окончательным утверждением Советом ЕС", – сообщило шведское председательство в Совете ЕС в Twitter.

Агентство Reuters в свою очередь проинформировало со ссылкой на дипломатов об уровне согласованного потока цен: 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов на нефтепродукты, торгующиеся со скидкой.

Кроме того, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с "Большой семеркой".

"Вместе с G7 мы устанавливаем предельные цены на эти продукты (российские нефтепродукты — ред.), сокращая доходы России, обеспечивая стабильность мировых энергетических рынков", — написала она в Twitter.

Ранее американское министерство финансов сообщало, что США вместе с союзниками согласились ввести два ценовых потолка для нефтепродуктов из России. Ограничить цены на российские нефтепродукты предполагается в феврале, когда от их закупок откажется Евросоюз и запретит их перевозку морским путем.

С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.