ВАШИНГТОН, 3 фев — ПРАЙМ. США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов, которые были конфискованы у российского предпринимателя Константина Малофеева, передает телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина. Канада расширила антироссийские санкции

Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются в помощь Украине.

"Я утвердил первый перевод конфискованных российских активов для использования на Украине", — цитирует CNN Гарланда.

Речь идет о сумме в 5 миллионов 379 тысяч 876 долларов и 94 цента, которые хранились на счету Малофеева в банке Sunflower Bank. Он был включен в санкционный список США в 2014 году, а затем повторно — в апреле 2022 года за действия, "направленные на подрыв суверенитета и целостности Украины".

"Сегодня мы являемся свидетелями решения о переводе конфискованных активов в размере 5,4 миллиона долларов США госдепартаменту на нужды восстановления Украины", — приводит телеканал слова Костина.

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.