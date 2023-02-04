МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайан Нельсон предупредил Турцию о риске санкций за торговое сотрудничество с РФ. Канада расширила антироссийские санкции

"Заметный за последний год рост вторичного турецкого экспорта и реэкспорта в Россию делает турецкий частный сектор особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков… Взаимодействуя с российскими организациями, находящимися под санкциями, турецкие банки и предприятия могут подвергнуться риску и потенциально потерять доступ к рынкам стран G7 и корреспондентским связям", — заявил Нельсон, выступая в Стамбуле.

Как отметил высокопоставленный американский чиновник, турецкий бизнес и банки должны принять "дополнительные меры предосторожности во избежание транзакций, связанных с потенциальной передачей технологий двойного назначения, которые могут быть использованы российским ВПК".

"Дабы снизить эти санкционные риски, я призываю вас как финансовые учреждения проводить усиленную проверку операций с российскими юридическими и физическими лицами — особенно в уязвимых секторах", — указал представитель минфина США.

В пятницу агентство Блумберг сообщило, что США в ходе переговоров с Турцией потребовали от Анкары прекратить экспорт товаров в Россию, так как это якобы помогает Москве проводить специальную военную операцию. По данным агентства, Брайан Нельсон провел переговоры с турецкими властями, в ходе которых заявил, что через республику в РФ попали санкционные товары на десятки миллионов долларов, часть из которых могут быть использованы в интересах минобороны РФ.