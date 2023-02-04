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Украина начала просить у Запада корабли
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Замглавы украинского МИД Андрей Мельник в интервью немецкому телеканалу Welt обратился к правительству Германии с просьбой предоставить Украине военные корабли. Он отметил, что у... ПРАЙМ, 04.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Замглавы украинского МИД Андрей Мельник в интервью немецкому телеканалу Welt обратился к правительству Германии с просьбой предоставить Украине военные корабли.
Он отметил, что у Германии есть все возможности для оснащения украинского военно-морского флота, и что она могла бы поделиться с Украиной военными кораблями.
Вместе с тем Мельник заявил, что на Украине должна быть создана не только авиация, но и военно-морской флот. "Это займет месяцы, а, может быть, и годы, но мы должны начать", — подчеркнул замминистра.