МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Лидерам Европы не следует давать Украине ложных надежд на вступление страны в Евросоюз, заявил обозреватель немецкого телеканала ZDF Флориан Нойханн, комментируя саммит ЕС-Украина в Киеве. Промышленность Евросоюза находится под сильным давлением, сообщила ЕК

Нойханн напомнил, что европейские делегаты оставляли автографы на флаге Украины, называли Владимира Зеленского "дорогим Владимиром", а саммит — "встречей семьи".

Затем обозреватель заявил: "Семья? На самом деле? Эти слова являются продуктом риторического соперничества, которое фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Шарль Мишель (оба питают сердечную неприязнь друг к другу) вели в течение нескольких недель. Кто найдет самые сильные символы, кто первым отправится на Украину, кто даст стране больше всего обещаний?"

Нойханн выразил уверенность, что указанное соперничество порождает ложные надежды на Украине — и это проблема для всей Европы. И хотя ни фон дер Ляйен, ни Мишель не давали обещаний, атмосфера этого визита может создать в Киеве "ложную иллюзию", что вступление в Евросоюз или как минимум скорое начало переговоров о вступлении является реальными.

А в реальности, как считает обозреватель, остается в силе точка зрения французского лидера Эммануэля Макрона, ранее заявившего, что для членства в Евросоюзе Украине "потребуются десятилетия", а также позиция канцлера Германии Олафа Шольца, считающего, что перед "серьезным расширением" самому блоку необходимы реформы. При этом Нойханн подчеркнул, что Украине необходимо справиться с "безудержной коррупцией".

Украина "заслужила" поддержку Европы, "но она также заслуживает, чтобы высшие должностные лица Европы были честны с ней. И не давали ложных надежд", — заключил обозреватель.