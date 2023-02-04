МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Требования западных стран к государствам Африки не сотрудничать с Россией дают обратный эффект, заявил посол по особым поручениям российского МИД, руководитель секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров. Об этом сообщает РИА Новости. Нигерия стала первой страной Африки, где доступна сеть Starlink

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что США и европейские страны требуют от государств Африки не сотрудничать с Россией и стремятся восстановить колониальную зависимость континента. По словам Озерова, эти требования "дают обратный эффект".

"Попытка диктата, навязывания своих норм и правил другим странам вызывает острую реакцию со стороны многих африканских государств, которые так же, как и Россия, отстаивают свой суверенитет", — заявил посол, отметив, что попытки со стороны стран Запада приписать России "злонамеренную деятельность в Африке — несостоятельные".