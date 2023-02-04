МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. США используют множество разнообразных способов для того, чтобы расширить свое влияние и присутствие в других странах. Методы Вашингтона включают в себя и санкции, и угрозы, и интервенции, и госперевороты. Но мир уже не тот, каким его привыкла представлять себе Америка, и язык угроз США уже не кажется таким устрашающим, как раньше, пишет обозреватель Sabah Хилал Каплан. Медведев призвал пожалеть европейцев за выбор руководства

По его мнению, Вашингтон, который всегда любил хвалиться своей "мягкой силой", теперь использует свою последнюю "козырную карту" — язык угроз.

"Возможно, в прошлом США в определенной мере удавалось достичь успеха. Однако после кровавой попытки госпереворота 15 июля 2016 года они столкнулись с совершенно другой Турцией. Потому-то сейчас часто используется язык угроз и шантажа в отношении Анкары, поскольку другого оружия у них просто не осталось", — отметил Каплан.

Журналист напомнил, что в последнее время карта угроз вновь в действии, и основанием для нее послужили самолеты F-16, запрашиваемые Турцией. Когда дело дошло до стадии одобрения в конгрессе, то риторика неожиданно поменялась, и стало понятно, что одобрение Анкарой членства Швеции и Финляндии в НАТО будет одним из условий продажи F-16.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын подчеркнул, что подобные уловки не испугают его страну.

"Советуем США не связывать тему F-16 с процессом членства Швеции и Финляндии в НАТО. В этом отношении мы непреклонны. Это различные процессы, и они не зависят друг от друга. Мы рассматриваем программу F-16 как ценную альтернативу как для наших собственных военно-воздушных сил, так и для усиления нашей военно-воздушной мощи в рамках альянса НАТО. Но американская администрация позволяет себе выдвигать некоторые предварительные условия в этой связи, к примеру, грозя, что "этого не случится, если вы не будешь делать так", и так далее. Но Турция продолжит идти своим путем. Иными словами, мы не собираемся сидеть сложа руки. Вооруженные силы Турции будут рассматривать другие альтернативы для собственной модернизации и развития собственных возможностей", — резюмировал он.

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