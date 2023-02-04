ПЕКИН, 4 фев — ПРАЙМ. Объемы грузоперевозок через российско-китайскую границу стали рекордными в начале 2023 года, а на фоне отмены в Китае антиковидных ограничений в этом году ожидается ещё больший прирост товарооборота Китая с Россией, сообщило в субботу генеральное консульство России в городе Харбин. В Турции раскрыли последнюю "козырную карту" внешней политики США

"Начало года стало рекордным по объёмам грузоперевозок через российско-китайскую границу. По данным Харбинской железной дороги, за первый месяц 2023 года через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия перевезено около 1,5 миллиона тонн грузов, что на 82,9% больше, чем в январе прошлого года", – говорится в сообщении в официальном телеграм-канале дипмиссии.

Отмечается, что поставки угля из России увеличились почти в два раза, его на китайской станции Маньчжурия принималось порядка 10 тысяч тонн в день.

"Накануне весенних сельскохозяйственных работ существенно увеличился ввоз российских удобрений. С начала года через пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия их перевезено 167 тысяч тонн, прирост на 41%", — указали в генконсульстве.

Вместе с тем подчеркивается, что "на фоне недавней отмены в Китае противоэпидемических ограничений ожидается в этом году ещё больший прирост товарооборота с Россией".

Пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия является крупнейшим логистическим центром и транспортным коридором на наземной российско-китайской границе. По итогам 2022 года объём грузоперевозок через него превысил 15 миллионов тонн.