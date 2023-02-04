МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Жители Нигерии, крупнейшей экономики Африки, часами простаивают в хаотичных очередях в пунктах снятия валют в стремлении снять наличные средствами в условиях тотальной нехватки купюр, сообщает агентство Bloomberg. В Турции раскрыли последнюю "козырную карту" внешней политики США

Причиной такого ажиотажного спроса стала проводимая в эти дни денежная реформа, связанная с изменением дизайна местной национальной валюты — найры, объясняется в материале. Из-за этого в одном из крупнейших городов Нигерии стоят длинные очереди их тех, кто хотят получить новые банкноты.

"В стране хаос, так как в банкоматах крупнейшей экономики Африки заканчиваются новые банкноты за несколько дней до крайнего срока, который сделает дорогостоящую валюту незаконной. Жителям разрешено снимать максимум 20 000 найр (43 доллара — прим. ред.), хотя многие банкоматы не выдают наличные вообще", — отмечает агентство.

На фоне нехватки новых купюр в стране президент Нигерии Мухаммаду Бухари дал обещание справиться с этой проблемой за неделю. Также он заявил, что в данной ситуации винить следует "эгоизм и жадность" местных банков и финансовых организаций.

Ранее крупнейшая экономика Африки столкнулась не только с нехваткой наличных денег, но и дефицитом топлива. 8 декабря власти Нигерии сделали заявление, что запасов топлива в стране хватит на 32 дня. На этом фоне владельцы общественного транспорта увеличили стоимость проезда на 50-80%, а большинство заправочных станций подняли цены на бензин практически в два раза.