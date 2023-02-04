ВАШИНГТОН, 4 фев — ПРАЙМ. Решение властей США о передаче Украине конфискованных активов российского бизнесмена Константина Малофеева является примером откровенного воровства чужого имущества в угоду конъюнктурным интересам, заявило в субботу посольство России в Вашингтоне. В Турции раскрыли последнюю "козырную карту" внешней политики США

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина сообщил, что США перечислили на нужды Украины свыше 5 миллионов долларов, которые были конфискованы у Малофеева. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются на помощь Украине.

"Создан вопиющий прецедент. Используя различные правовые ухищрения и манипуляции, местные власти пошли на откровенное воровство чужого имущества в угоду конъюнктурным интересам", — говорится в комментарии, опубликованном в аккаунте посольства в Telegram.

По мнению дипмиссии, политика администрации обесценивает базовый принцип американского общества о неприкосновенности частной собственности. "Кроме того, очевидным образом демонстрирует ангажированность судебной власти. Американская "фемида" оказалась полностью подчинена политической воле Белого дома", — добавили в посольстве.

Подобными действиями, как полагают российские дипломаты, подрывается и инвестиционный климат в США. Как утверждается в заявлении, иностранным бизнесменам таким образом направляется сигнал о том, что их активы "не защищены местными законами и могут быть конфискованы в любое время под надуманными предлогами".