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СМИ: США сбили принадлежащий Китаю аэростат
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Военные США сбили у побережья страны принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство, передает агентство AP. По его информации, сейчас идет операция по... ПРАЙМ, 04.02.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, китай
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 4 фев — ПРАЙМ. Военные США сбили у побережья страны принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство, передает агентство AP.
По его информации, сейчас идет операция по сбору обломков.
Телеканал Fox News подтвердил эту информацию, добавив, что аппарат сбит у побережья штата Южная Каролина.