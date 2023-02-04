ВАШИНГТОН, 4 фев — ПРАЙМ. Военные США сбили у побережья страны принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство, передает агентство AP. Грузоперевозки через границу России и Китая достигли рекорда в январе

По его информации, сейчас идет операция по сбору обломков.

Телеканал Fox News подтвердил эту информацию, добавив, что аппарат сбит у побережья штата Южная Каролина.