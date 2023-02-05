МИНСК, 5 фев — ПРАЙМ. Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились определить в ближайшее время дату встречи, в ходе которой обсудят антисанкционное взаимодействие, сообщила пресс-служба белорусского лидера. Золотовалютные резервы в мире рекордно упали впервые за четыре года

"Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся вечером 5 февраля. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества. Основное, о чем договорились главы государств, — определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также президенты обсудили двусторонние отношения и подготовку к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, которое запланировано на апрель — май.

"На заседании, как ожидается, имеющиеся договоренности будут формализованы, подписаны соответствующие документы. Но до этого весь спектр актуальных на сегодняшний день вопросов главы государств обсудят и уточнят в ходе предстоящей встречи", — отметили в пресс-службе белорусского лидера.