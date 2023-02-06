МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Хотя прямо сейчас ни одна мировая валюта не способна заменить американский доллар в качестве главной резервной валюты, уже в течение десяти лет это может измениться. Пока главный конкурент американской валюте — китайский юань — излишне зарегулирован властями своей страны, пишет в своей статье для издания Financial Times предсказавший мировой кризис 2008 года экономист Нуриэль Рубини. Рубль поскользнулся на американской статистике

Он считает, что с позиции главной резервной валюты мира доллар могут сместить обострение геополитического противостояния двух мировых гигантов: США и Китая. Правла, считает эксперт, юань поджидает на этом пути много сложностей.

По мнению Рубини, сейчас в мире сложилась денежная система, которая ставит под угрозу страны, формирующие рынок. Именно жители таких стран платят за все сложности, которые есть у США на внутреннем рынке, в том числе, за инфляцию.

Уже сейчас доллар в качестве главного платежного средства подпирают цифровые валюты. В частности, крупные китайские платежные системы WeChat Pay и Alipay, к которым неизбежно будут подключаться страны-партнеры Китая. СМИ раскрыло, чем обернется для Китая банкротство США

"По всем этим причинам относительный закат доллара США как основной резервной валюты, вероятно, произойдет в течение следующего десятилетия. Усиливающееся геополитическое соперничество между Вашингтоном и Пекином неизбежно будет ощущаться и в биполярности состояния глобальной резервной валюты", — считает экономист.

Он напомнил, что доминирование доллара началось, когда была создана Бреттон-Вудская система после окончания Второй мировой.

Сейчас же, когда возрастает конкуренция между странами Запада и Китаем, Россией, Ираном, КНДР, в период появления большого числа цифровых валют, скептики ожидают ускорение процесса дедолларизации в мире. По мнению экономиста, ослабления доллара стоит ждать в ближайшие десять лет.