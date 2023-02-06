ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев — ПРАЙМ. Смягчение антиковидных ограничений в Китае поддержит мировую экономику, полагает министр финансов России Антон Силуанов. Путин освободил некоторых экспортеров от продажи валютной выручки

"Мы считаем, что в связи с открытием Китая, риски о рецессии в мировой экономике сильно преувеличены. Китай — один из крупных драйверов мировой экономики, если он будет открываться, то надеемся, что он сможет мировую экономику подпереть своей динамикой роста", — сказал Силуанов в эфире Первого канала.

Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы, зараженные COVID-19 могут лечиться дома, локдауны на предприятиях и в жилых комплексах больше не вводятся.