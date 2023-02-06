ВАШИНГТОН, 6 фев — ПРАЙМ. Россияне, эмигрировавшие в Канаду, безуспешно пытаются добиться от местного МИД разморозки своих сбережений, которые они пытались вывести из подсанкционных банков, сообщила телерадиокорпорация CBC. В Банке Англии высказались в пользу повышения процентных ставок

Отмечается, что герои сюжета, скрывающиеся под вымышленными именами из-за страха за собственную безопасность, не являются фигурантами санкционных списков. Все они в первые дни конфликта на Украине инициировали перевод денег — по несколько десятков тысяч долларов — со счетов в российских банках в Канаду.

"Деньги Светланы так и не пришли. Как и в случае с Наташей, их заблокировали при переводе, и они не поступили на ее канадский счет. В Альфа-банке говорят, что этих денег у них нет. Она не может понять, что случилось", — сказано в репортаже.

Помимо Альфа-банка, герои сюжета пытались вывести деньги из казахской "дочки" Сбербанка — с тем же результатом. Все они направили просьбы освободить их из-под санкций в канадское внешнеполитическое ведомство, которое пока никак не отреагировало на их обращения.

"Возможно, (у канадских чиновников) просто нет времени, чтобы в этом покопаться и разглядеть, что страдают рядовые люди, которые уже здесь, которые платят налоги, которые являются частью местного общества. И это просто несправедливо", — цитирует CBC Наташу.

Канадский адвокат Джон Боскариол, который специализируется на санкционной тематике, предположил, что подобных обращений в МИД Канады поступило не менее 500.

"Прошло уже десять месяцев, и мы ничего не получили. Для нас это большие деньги, и мы их заработали в Казахстане", — говорит Дарья, которая потеряла деньги при попытке вывести их из казахской "дочки" Сбербанка. По ее словам, МИД обещал рассмотреть ее обращение, но "с тех пор — тишина".

Без этих средств ей с мужем не хватило на первичный ипотечный платеж, и в результате канадский банк отказал им в кредите не покупку недвижимости. "Моя иммиграция сейчас… Она не столь приятна", — цитирует CBC Дарью.