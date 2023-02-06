МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в понедельник о национализации имущества предприятий по производству титана, принадлежащих гражданам России, на сумму более 54 миллионов долларов.

"По материалам службы безопасности высший антикоррупционный суд (ВАС) удовлетворил иск минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, которые принадлежали… Михаилу Шелкову и Сергею Чемезову. Стоимость переданного Украине имущества составляет не менее 2 миллиардов гривен (более 54 миллионов долларов)", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным ведомства, речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате, оптовом производителе труб "ВСМПО Титан", компании по торговле металлами "Тай-Минералс".