ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. США в декабре 2022 года увеличили экспорт в Россию до 112,8 миллиона долларов с ноябрьских 62,6 миллиона долларов, а импорт из России — до 638,4 миллиона долларов с 594,3 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской статистики. СМИ: США изучают возможность введения пошлины на алюминий из России

Тем не менее в условиях антироссийских санкций, которые США продолжают вводить из-за конфликта на Украине, товарооборот был в разы ниже показателей декабря 2021 года. Тогда американский экспорт в Россию составлял 547,3 миллиона долларов, импорт – почти 1,9 миллиарда долларов.

В целом за 2022 год экспорт составил 1,7 миллиарда долларов, импорт – 14,46 миллиарда долларов, годом ранее эти показатели были 6,4 миллиарда и 29,6 миллиарда долларов соответственно.