США увеличили экспорт и импорт в торговле с Россией
США в декабре 2022 года увеличили экспорт и импорт в торговле с Россией
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ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. США в декабре 2022 года увеличили экспорт в Россию до 112,8 миллиона долларов с ноябрьских 62,6 миллиона долларов, а импорт из России — до 638,4 миллиона долларов с 594,3 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской статистики.
Тем не менее в условиях антироссийских санкций, которые США продолжают вводить из-за конфликта на Украине, товарооборот был в разы ниже показателей декабря 2021 года. Тогда американский экспорт в Россию составлял 547,3 миллиона долларов, импорт – почти 1,9 миллиарда долларов.
В целом за 2022 год экспорт составил 1,7 миллиарда долларов, импорт – 14,46 миллиарда долларов, годом ранее эти показатели были 6,4 миллиарда и 29,6 миллиарда долларов соответственно.
https://1prime.ru/world/20230207/839719851.html
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