МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Основной прирост несырьевого неэнергетического экспорта РФ наблюдается сейчас в таких отраслях, как металлопродукция, машинно-технические изделия, продовольствие и химические товары, но экспорт сдерживается рядом факторов, в их числе — сертификация продукции РФ за рубежом, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин. ТПП оценила положение российского бизнеса после ухода зарубежных партнеров

"Основной прирост несырьевого неэнергетического экспорта мы получаем за счет металлопродукции, машинно-технических изделий, продовольствия и химических товаров. Наибольший прирост несырьевого экспорта в последние годы получен на рынках Китая, в странах ЕАЭС, в Египте, Турции", — сказал Катырин.

При этом президент ТПП РФ объяснил, что сдерживает экспорт. "Это — сравнительно невысокая конкурентоспособность многих наших обрабатывающих производств, внутренние и внешние барьеры", — подчеркнул Катырин.

По его словам, ТПП РФ с участием региональных палат недавно провела глубокое исследование на эту тему.

"Так, большое число претензий по-прежнему касается сертификации продукции отечественного производства за рубежом", — заметил он.

"Наличие сертификатов соответствия требованиям внешних рынков — одно из основных условий выхода на внешние рынки. Сегодня без них практически невозможно реализовать на мировом рынке высокотехнологичную продукцию и другие товары, имеющие высокую добавленную стоимость", — заключил Катырин.