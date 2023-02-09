МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Судан, передаёт корреспондент РИА Новости. Лавров заявил о готовности России поставлять сырье и удобрения в Мавританию

В четверг Лавров проведет переговоры с главой МИД Судана Али Ас-Садеком, заместителем председателя Верховного Совета Судана генерал-полковником Мухаммедом Дагло и председателем Верховного Совета Судана генерал-полковником Абдельфаттахом Бурханом.

Это первый визит российского министра в Судан.

Как заявил РИА Новости посол страны в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа, визит Лаврова в Судан является важной вехой в развитии отношений двух стран, поскольку даст возможность обсудить активизацию двустороннего сотрудничества.