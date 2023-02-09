МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. США потерпят неудачу в своей попытке сдержать Китай, заявил Фред Бергстен из Института международной экономики Петерсона в комментарии японскому изданию Nihon Keizai. Дефицит внешней торговли Франции увеличился в 2022 году

В статье сообщается, что по итогам прошлого года объем торговли между США и Поднебесной превысил рекордный уровень, зафиксированный в 2018 году, и достиг $690,5 миллиарда.

Это произошло, несмотря на то, что США в 2022 году ужесточили торговые ограничения в секторе высоких технологий, включая экспорт полупроводников. Ограничения компенсировались ростом объема торговли потребительскими товарами.

По данным издания, в 2022 году сумма импорта из Китая составила $536,7 миллиарда — почти как в 2018 году, а экспорт США в Китай достиг рекордных $153,8 миллиарда.

При этом автор статьи утверждает, что Белый дом рассматривал возможность пересмотра ограничений в отношении Поднебесной, однако шанс был утерян, так как после визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года ухудшились отношения между государствами.

По мнению Бергстена, цитируемого в статье, "США потерпят неудачу в своей попытке сдержать Китай. Эти две страны должны возглавить глобальную экономику и стремиться при этом к стратегии функционального разделения".

В то же время в январском отчете Boston Consulting Group высказала мнение, что к 2031году объем торговли между США и Китаем сократится на 10%.